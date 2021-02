Rapina al supermercato e ad un passante, banda di giovani in manette

Attimi di caos nel pomeriggio di venerdì a Torino, dove gli agenti di Polizia hanno sgominato una banda di giovani malviventi composta da tre ragazzi, tutti marocchini, dopo una serie di rapine in strada ed al supermercato.

LA SEGNALAZIONE

Tutto è partito dalla segnalazione di un minorenne, una delle vittime dell’attività illecita dei malviventi, che era stato circondato dai tre in piazza CLN, con questi che gli avevano chiesto informazioni sui mezzi pubblici. Ricevute le informazioni, uno dei tre ha quindi strattonato il ragazzo, tentando di immobilizzarlo, per poi allontanarsi con i suoi complici in direzione di Piazza Castello. Il minore ben presto si rende conto di non avere più il cellulare in tasca e di essere stato derubato. A distanza quindi vede dei poliziotti, a quali si rivolge immediatamente.

I TRE TENTANO LA FUGA, MA VENGONO FERMATI

Ricevute le descrizioni, gli agenti si mettono sulle tracce dei tre allertando anche altre pattuglie. I poliziotti della Squadra Volante trovano i rei proprio in piazza Castello angolo via Accademie delle Scienze. Questi ultimi, alla vista delle pattuglie della polizia, cercano di darsi alla fuga confondendosi tra la folla, tentativo risultato vano visto che vengono fermati pochi metri dopo. Uno dei tre viene trovato in possesso del cellulare rubato, poi riconsegnato al legittimo proprietario. Il giovane tenta con un escamotage di eludere il rinvenimento dello smartphone rubato, consegnando ai poliziotti il proprio. I componenti del gruppo, un maggiorenne e due minorenni, vengono arrestati per rapina.

INDOSSAVANO PANTALONI RUBATI

Successivamente, gli agenti si accorgono anche che due dei tre arrestati indossano pantaloni della stessa marca notando che è ancora presente e danneggiata la cordicella alla quale viene ancorata nei negozi la placca antitaccheggio. Consultando il negozio, gli agenti accertano poi che i due pantaloni erano stati asportati furtivamente dal punto vendita di via Roma, essendo i capi ancora in carico come se desumeva dal codice a barre dei prodotti. Per questo, i due vengono anche denunciati per ricettazione.

UNO DEI TRE DENUNCIATO PER FALSE ATTESTAZIONI SU IDENTITA’

Uno dei tre, colui il quale era stato trovato in possesso del cellulare rubato e che aveva compiuto la violenza sulla vittima, viene denunciato anche a false attestazioni sull’identità personale. Il giovane, infatti, si è dichiarato infraquattordicenne prima che esami medici lo sconfessassero, essendo sì minore ma con un’età superiore a quella per la quale non si è imputabili per la legge.