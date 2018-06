Rapina all’ufficio postale di corso Casale: acciuffato uno dei banditi

E’ accusato di aver rapinato l’ufficio postale di corso Casale a Torino. Per questo motivo Vincenzo Pavia, classe 1956, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile. I fatti di cui l’uomo è chiamato a rispondere di fronte alla giustizia, risalgono allo scorso 3 aprile. In quell’occasione due banditi, col volto coperto ed armati rispettivamente di coltello e cacciavite, si piazzarono all’interno del cortile del palazzo che ospita le Poste e qui attesero che arrivassero le impiegate per l’apertura mattutina dello sportello.

BOTTINO DEL COLPO: 40.385 EURO

Al loro arrivo, le minacciarono costringendole ad entrare e poi ad aprire il forziere. Una volta dentro, si impossessarono del bottino (40.385 euro), rinchiusero le commesse all’interno dello sgabuzzino e poi si diedero alla fuga.

TRADITO DALLA CORPORATURA E DAI MOVIMENTI

Gli agenti della Mobile sono riusciti ad individuare Pavia grazie ad una minuziosa analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza che ha consentito ai poliziotti di riconoscerlo, nonostante avesse il volto coperto, in base alla corporatura ed al modo di muoversi.