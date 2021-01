Rapina a mano armata in ditta di Pozzo Strada: tre banditi in manette [FOTO e VIDEO]

Attimi di paura nella notte a Torino: i carabinieri hanno sventato una rapina a mano armata, tentata da tre banditi, ai danni di una ditta operante nel campo delle telecomunicazioni nel quartiere Pozzo Strada.

IL FATTO

Responsabili due uomini e una donna, di 30, 49 e 60 anni. I tre hanno fatto irruzione negli uffici dell’azienda con una pistola ed hanno cercato di farsi consegnare dal responsabile denaro contante e i computer presenti. La banda, però, non è riuscita a portare a termine la rapina grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Compagna Torino Oltre Dora, di pattuglia in quella via, intervenuti dopo aver sentito le urla della vittima. I tre rapinatori sono stati arrestati e l’arma, risultata finta, è stata sequestrata.