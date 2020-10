Rapina nella notte al Parco del Valentino: 32enne senegalese in manette

Lo scorso giovedì gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato per rapina un 32enne senegalese nei pressi del Parco del Valentino, a Torino.

LA RAPINA

E’ accaduto nella notte. Agli agenti in servizio è arrivata una segnalazione di una persona derubata di denaro alla fermata GTT “Pellico”. La vittima è stata avvicinata dal senegalese, che gli aveva chiesto l’elemosina. Mettendo le mani in tasca, l’uomo ha fatto cadere una banconota da 50 euro ed una da 10. Il malvivente si è immediatamente impossessato dei 60 euro, allontanandosi.

LA FUGA E L’ARRESTO

Per garantirsi la fuga, il reo ha anche spintonato e fatto cadere per terra il suo interlocutore, il quale ha poi chiamato la Polizia. Gli agenti hanno trovato il senegalese all’interno della struttura abbandonata dello “Chalet” mentre scavalcava il muro dall’interno verso l’esterno. Fermato, in una scarpa indossata aveva la refurtiva di 60 euro, poi restituita al derubato.