Rapina nella villa di Marchisio a Vinovo: il ‘Principino’ e la moglie minacciati con le armi

Brutta avventura per Claudio Marchisio e sua moglie. Sono stati intercettati appena fuori dalla villa in cui abitano a Vinovo, intorno alle 21.30 di ieri, da un gruppo composto da quattro uomini armati, alcuni di pistola e altri di cacciavite.

Tutti e quattro avevano il volto coperto da passamontagna e hanno costretto l’ex ‘Principino’ della Juventus e signora a rientrare nell’abitazione, consegnando loro una notevole quantità di gioielli e preziosi.

Marchisio non ha potuto far altro che aprire la cassaforte e consegnare ai ladri tutto ciò che era custodito al suo interno. Ottenuto il bottino, i malviventi sono andati via senza ferire nessuno.

Sul drammatico episodio indagano i carabinieri, che stanno esaminando i video del sistema di sorveglianza del villaggio “I cavalieri” per identificare il gruppo criminale autore del blitz in casa dell’ex stella della serie A.