Rapina il telefonino a un anziano di 94 anni: passante lo insegue e lo fa arrestare

Ruba il telefonino a un anziano di 94 anni e si dà alla fuga. Ma un passante, resosi conto dell’accaduto, lo insegue senza mai perderlo di vista e lo “indica” ai poliziotti, nel frattempo giunti sul posto, consentendone così l’arresto. E’ successo in via Capelli, nel quartiere Parella, a Torino dove il malvivente, un romeno di 40 anni, domiciliato in un campo nomadi della prima cintura torinese, ha “agganciato” la sua vittima.

IL TENTATIVO DI FARLA FRANCA

Per tentare di farla franca, il ladruncolo ha anche pensato bene di indossare il proprio giubbotto “double face” al contrario, passando da una tonalità scura a un rosso acceso, ma l’escamotage non è servito ad evitargli le manette. La refurtiva, abbandonato in strada, è stato recuperata e restituita al legittimo proprietario.