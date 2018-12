Rapina in un minimarket di corso Regina Margherita, arrestati tre romeni

Tre persone sono state arrestate per la rapina a un minimarket bengalese di corso Regina Margherita, a Torino, avvenuta la vigilia di Natale. Si tratta di tre cittadini romeni rispettivamente di 37, 33 e 18 anni. Uno dei tre, al momento dell’arresto, ha provato a ironizzare con gli agenti delle volanti: “Chi sono io? Ve lo dico quando arriva Babbo Natale“.

I tre rapinatori avevano prelevato dagli scaffali del minimarket diverse bottiglie di vino e di birra, per poi avventarsi contro il titolare del negozio, colpito al volto con l’ausilio di un contenitore di caramelle e scaraventato violentemente a terra.

Tutti e tre sono stati arrestati per rapina impropria in concorso mentre il 37enne, quello della battuta su Babbo Natale, è stato denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale, oltraggio, e porto di oggetti atti a offendere: in tasca aveva uno spray al peperoncino.