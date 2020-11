Rapina una donna sotto casa e si dà alla fuga: inseguito e arrestato

Prima il balordo ha portato via il cellulare alla vittima poi, nel tentativo di sottrarle la borsetta, l'ha fatta cadere a terra

E' successo in via Sacchi a Torino

Tenta di rapinare una donna che sta tornando a casa dal lavoro: ammanettato dalla polizia. E’ successo mercoledì sera, poco dopo le 22,30, in via Sacchi a Torino. La malcapitata era quasi arrivata a destinazione. Mancavano pochi metri dal portone dello stabile in cui vive quando ha visto sopraggiungere un’ombra alle sue spalle. Allora ha affrettato il passo, ma il rapinatore è stato più lesto di lei. Dopo averla raggiunta, le ha strappato dalle mani il telefonino.

SI DIFENDE E LUI LA BUTTA A TERRA

La malcapitata si è difesa ed ha opposto resistenza ma il malvivente non si è arreso ed ha anzi tentato di rapinarle anche la borsa facendola così cadere a terra. La scena non è sfuggita all’occhio di due riders i quali, resisi conto dell’accaduto, sono immediatamente intervenuti; mentre uno ha prestato soccorso alla donna, l’altro si è lanciato sulle tracce del rapinatore.

UNO DEI RIDERS SI LANCIA ALL’INSEGUIMENTO

Quest’ultimo, per disfarsi dell’inseguitore, gli ha scagliato contro una bottiglia di birra, mancandolo fortunatamente. Con l’arrivo di una pattuglia del commissariato centro in servizio di Volante, il balordo non ha avuto scampo. Inseguito, è stato definitamente fermato e assicurato alla legge.

AVEVA GIA’ COLPITO AD AGOSTO

Si trattava di un giovane marocchino di 26 anni con precedenti specifici alle spalle risalenti allo scorso mese di agosto, quando in piazza Castello aveva rapinato una ragazza del telefonino, venendo poi arrestato poco dopo dalla polizia. Inoltre, lo stesso risultava destinatario di due ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina.