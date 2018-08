Rapinano 15enne e lo minacciano con un cane, acciuffati dalla polizia

E' successo in via Boucheron all'angolo con via Manzoni, a Torino

Rubano il cellulare a un ragazzino di 15 anni e lo minacciano con un cane. Due italiani di 39 e 41 anni sono stati arrestati dalla polizia a Torino con l’accusa di rapina aggravata. I malviventi, in giro con un cane di grossa taglia, si sono avvicinati al ragazzino che, seduto su uno scalino in via Boucheron all’angolo con via Manzoni, aspettava che arrivasse il padre. Gli hanno preso il cellulare.

“SE URLI TI SGUINZAGLIAMO CONTRO L’ANIMALE!”

“Se urli, ti sguinzagliamo contro l’animale“, gli hanno detto. E poi sono fuggiti. Gli agenti delle Volanti li hanno rintracciati in piazza della Repubblica, all’angolo con corso Regina Margherita. Il 41enne è stato trovato con un martelletto frangi-vetro ed è stato denunciato per porto abusivo di armi.