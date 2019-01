Rapinano una caffetteria e picchiano un tassista: coppia di ladri acciuffata dai carabinieri

Prima il colpo in un locale di corso Vinzaglio, poi il 'giro turistico' per la città senza pagare: arrestati

Prima hanno rapinato una caffetteria, poi hanno ingaggiato una rissa con un tassista in seguito alla quale sono stati arrestati. In manette sono finiti un uomo di 55 anni e una donna di 34, vecchie conoscenze delle forze dell’ordine di Torino.

Questi i fatti. I due prima si sono messi in mostra in una caffetteria di corso Vinzaglio, dove hanno minacciato e spintonato il titolare portando via 50 euro dalla cassa e diversi dolci dal bancone.

Poi, scappati a piedi in via Po, solo saliti su un taxi chiedendo al tassista di portarli a fare un giro della città e poi a Chieri. Naturalmente non avevano alcuna intenzione di pagare e ne è nata una colluttazione che si è chiusa in piazza Vittorio Veneto, quando i due ladri sono stati arrestati dai carabinieri.