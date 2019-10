Rapinano donna con un coltello alla fermata dell’autobus: presi dai carabinieri [FOTO e VIDEO]

Panico in via Guido Reni, a Torino: la coppia di ladri arrestata dopo un lungo inseguimento

Sono arrivati a bordo di una Fiat Punto e hanno rapinato una donna di 47 anni in attesa alla fermata GTT di via Guido Reni, a Torino. Uno dei due, armato di coltello, è sceso dalla vettura, ha puntato l’arma al fianco della donna e la ha sottratto la borsa, per poi risalire sull’auto guidata dal complice.

I due, però, sono stati prontamente rintracciati dai carabinieri, il cui intervento è stato segnalato dal 112. Un militare della stazione Mirafiori, libero dal servizio e intervenuto in soccorso della vittima, ha fornito indicazioni utili a bloccare l’auto in via Vandalino: all’interno della stessa è stato individuato il conducente, un 33enne italiano.

Il complice seduto sul lato passeggero, al momento del controllo, si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dopo un lungo inseguimento a piedi, protrattosi per una ventina di minuti e conclusosi all’interno di un capannone abbandonato di via Asiago. Si tratta di un 36enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che ha opposto resistenza e minacciato i carabinieri con una spranga.

La borsa della donna era ancora sistemata all’interno del veicolo. Entrambi gli arrestati sono sospettati di aver commesso altre rapine in zona, per le quali sono in corso indagini accurate.