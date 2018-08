Rapinatori con maschera antismog: trio smascherato dai carabinieri [FOTO E VIDEO]

Terrorizzavano farmacisti e portieri notturni di alberghi nella zona nord di Torino: sono tre rapinatori intercettati dai carabinieri, una coppia di fidanzati (lui 40 anni, lei 26 anni), arrestati con l’accusa di rapina aggravata, e di un complice di 29 anni, denunciato.

ASSALTAVANO FARMACIE E HOTEL

Ogni volta che rimanevano senza soldi, armati di coltello e cacciavite e con il volto coperto da sciarpe o mascherine antismog, assaltavano farmacie e hotel: tra il 4 e il 7 giugno hanno messo a segno cinque colpi ma sono sospettati di averne compiuti molti altri.

INCASTRATI DALLE TELECAMERE

I carabinieri della compagnia Oltre Dora sono riusciti a identificarli grazie alle telecamere di sorveglianza dei negozi: in un’occasione, la ragazza ha abbassato la mascherina e si è tradita. Ora le indagini proseguono per stabilire se ci siano collegamenti con altre rapine messe a segno nella stessa zona.

Questi, in ogni caso, i raid contestati:

4 giugno 2018: “Hotel Olympic”, via Verolengo 19;

4 giugno 2018 : “Hotel dei pittori”, corso Regina Margherita 57;

4 giugno 2018: “Farmacia Corso Regina”, corso Regina Margherita 72;

6 giugno 2018: “Farmacia Omepoatica”, via Bologna 91;

7 giugno 2018: “Farmacia Santa Rosalia”, corso Maroncelli 28.