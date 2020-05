Rapinava donne anziane: fermato l’incubo di San Salvario [VIDEO]

Per i residenti del quartiere San Salvario era ormai diventato un incubo: ritenuto responsabile di 2 furti con strappo e 5 rapine a donne anziane (qualcuna con disabilità) tra il 6 e il 13 gennaio di quest’anno, è stato fermato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina, furto aggravato e lesioni. In alcuni casi le vittime sono state costrette a ricorrere alle cure mediche.

L’uomo, brasiliano di 24 anni residente ad Asti, agiva di sera, colpiva sempre donne anziane, aggredendole per strada alle spalle per non essere riconosciuto. A contribuire alle indagini che hanno permesso ai carabinieri di individuare l’uomo sono state le testimonianze di alcuni testimoni e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.