Rapporti pericolosi e amicizie ambigue della bella badante

Potrebbe finire tra la polvere e l’oblio di un archivio il fascicolo sulla scomparsa di Roberta Martucci, la ragazza svanita nel nulla la sera del 20 agosto 1999. Il gip Antonia Martalò ha accolto, nonostante l’opposizione del legale della famiglia della vittima, l’avvocato Maria Grazia Stigliano, la richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal sostituto procuratore della repubblica di Lecce Elsa Valeria Mignone. Uno dei casi irrisolti, denso di misteri e verità taciute, che hanno segnato e continuano a segnare la storia del Salento e della Puglia potrebbe essere riaperto grazie a nuove prove. È una serata calda quella del 20 agosto 1999, con il sapore dolce delle giornate estive, cariche di promesse e di avventure.

Sono passate da pochi minuti le 20 quando Roberta Martucci, caposala in un centro sociale per anziani, esce di casa a Torre San Giovanni, e si dirige, a bordo della Fiat Uno della madre, verso Gallipoli. Roberta, 28 anni, capelli castani e sorriso ammaliante, occhi profondi e viso dolce, ha appuntamento con un’amica nella “città bella”. Durante il tragitto risponde al cellulare, e pronuncia solo due semplici parole: «Sto arrivando». Parole che la sorella, che si trova in macchina con lei e cui Roberta sta dando un passaggio, sente chiaramente. A quell’appuntamento, però, la 28enne non arriverà mai. La storia di Roberta Martucci si interrompe in una sera di fine agosto, inghiottita da un buco nero fatto di mistero e angoscia.

La giovane donna, che al momento della scomparsa indossava una gonna nera a fiori, delle scarpe con il tacco alto e un giubbino grigio, era uscita per andare a una festa. L’amica avrebbe atteso invano l’arrivo della ragazza, provando più volte a contattarla sul cellulare, che sarebbe risultato sempre spento. Verso le 23, esasperata, le avrebbe inviato un messaggio sms in cui le diceva: «Roberta per favore non fare scherzi. Chiamami». In quella notte di misteri, paura e angoscia, la madre della ragazza scomparsa, Concetta Nuzzo, attende che la figlia torni a casa o si metta in contatto con lei. Lunghe ore di inquietudine e dolore.

Poco dopo le tre, sempre più preoccupata, la donna compone il numero della figlia: tre squilli riecheggiano nella notte buia di Torre San Giovanni. Poi, più nulla. Di lei i carabinieri non trovano nessuna traccia, sino alla mattina del 24 agosto quando la Fiat Uno bianca di Roberta, è rinvenuta a Gallipoli.

Non si sa chi l’abbia portata lì, né da quanto tempo. Il proprietario del bar che si trova davanti al luogo in cui l’auto è parcheggiata, racconta ai militari dell’Arma di essere sicuro che il giorno prima l’auto non c’era. Il primo di una lunga serie di misteri che accompagnano la storia della scomparsa di Roberta.

In un’agenda della ragazza, i carabinieri trovano un biglietto con l’indicazione di giorni e orari in cui poter chiamare e la scritta in stenografia: «Ti amo mio dolce amore». Tre anni dopo, una lettera anonima (con timbro postale di Bari), inviata alla signora Nuzzo, riaccende il mistero sulla scomparsa: «Se volete la verità cercatela a Gallipoli tra le amiche. Non posso dire altro». Ruota attorno alle due amiche di Roberta, che agli inquirenti si sono molto preoccupate di minimizzare i rapporti che avevano con la ragazza scomparsa (anche contro l’evidenza dei tabulati telefonici che invece documentano contatti assidui) la soluzione di un caso rimasto irrisolto.

Amicizie ambigue e chiacchierate che, a detta di qualcuno, potrebbero essere sfociate in una relazione sentimentale. Sullo sfondo un presunto giro di festini a base di sesso e droga, di cui gli inquirenti non sono mai riusciti a trovare traccia.