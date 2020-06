Ratti, muffa e immondizia. «Un incubo nelle case Atc»

Topi che scorrazzano tra i vialetti, entrando persino in casa, erba alta, cantine spesso allagate. E ancora: abbandoni di immondizia, muffa sulle pareti, infiltrazioni, citofoni mai riparati.

Chiedono maggior attenzione, gli inquilini delle case Atc di via Parri 1. A guidare il drappello di inquilini in protesta è Tina Di Munno: «Abbiamo segnalato le nostre problematiche più volte all’Atc che, per avviare gli interventi, richiede ogni volta una raccolta di firme – spiega -. Intanto la situazione peggiora. Quasi tutti abbiamo infiltrazioni che, alla lunga, possono creare danni come il cedimento delle pareti. Sentiamo spesso rumori sinistri provenire dai muri e non capiamo se si tratta di perdite d’acqua o di topi». Annagrazia Strippoli, intanto, un topo se l’è ritrovato in casa. «Ci è passato davanti una sera, mentre guardavamo la Tv. Abbiamo individuato la crepa da cui proveniva e comprato un dispositivo a ultrasuoni. Ma il cortile è zeppo. Serve una derattizzazione».

