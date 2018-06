Rave party a Feletto, identificati 50 giovani a Porta Nuova

La polizia ha identificato una cinquantina di giovani che intendevano prendere parte al rave party non autorizzato che ha avuto luogo nella notte sulle rive del torrente Orco, nel territorio del comune di Feletto, nel Canavese.

Il gruppo di giovani, provenienti da Alessandria, è stato fermato e controllato nella stazione di Torino Porta Nuova da personale della Digos, del gabinetto interregionale di polizia scientifica, del compartimento polizia ferroviaria del Piemonte e Valle d’Aosta, del reparto mobile e del reggimento carabinieri.

Tutti gli identificati, dal momento che non avevano la possibilità di accedere a treni idonei a raggiungere la località della “festa”, si sono poi allontanati dalla stazione. Due le persone accompagnate in questura per accertamenti, mentre un 30enne di nazionalità francese è stato sanzionato per possesso di una dose di stupefacente.