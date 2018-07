Rave party a Villafranca Piemonte, denunciati 200 giovani

I carabinieri li hanno identificati e segnalati all'autorità giudiziaria per invasione di terreni

Duecento persone, in massima parte giovani e giovanissimi, sono stati denunciati in seguito al rave party organizzato nella frazione San Luca di Villafranca Piemonte, in zona Zucchea, sulle sponde del torrente Pellice.

I carabinieri li hanno identificati e segnalati all’autorità giudiziaria per invasione di terreni. I giovani, provenienti da ogni parte d’Italia, avevano aderito all’invito a partecipare alla “festa”, con musica a tutto volume che ha interessato la zona dalla mezzanotte di domenica scorsa fino alla serata di ieri.