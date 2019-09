Rave party illegale e musica a tutto volume nei capannoni dell’ex Liri: identificati 400 ragazzi

E’ di circa 400 il numero dei giovani che nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre, hanno preso parte a un rave party illegale all’interno dei capannoni dell’ex Liri, fabbrica abbandonata di via Vernea, a Nichelino.

MUSICA SPARATA A TUTTO VOLUME

Le segnalazioni al centralino dei carabinieri sono cominciate ad arrivare attorno alle 22,30, quando il numero di vetture e di persone che si aggiravano nell’area dello stabilimento dismesso e la musica sparata a tutto volume, lasciava intuire che lì dentro fosse in corso un maxi party abusivo.

IDENTIFICATI I PARTECIPANTI AL RAVE

I militari sono giunti sul posto ed hanno monitorato la situazione, rimasta sempre sotto controllo, finché, intorno alle 8 del mattino, i primi ragazzi sono usciti dall’ex Liri per tornare a casa. Per fortuna non ci sono stati incidenti: i carabinieri hanno identificato buona parte dei partecipanti. Come da prassi, saranno denunciati per occupazione abusiva di edifici.