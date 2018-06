Rave party nel Canavese, ritrovata una ragazza dispersa

La 28enne originaria delle Marche, trasportata in elicottero al campo base in buone condizioni

Nelle scorse ore era sparito un ragazzo: si era addormentato in un campo di mais

Allarme rientrato nelle campagne tra Lusigliè e Feletto, nel Canavese, dove nel pomeriggio di oggi non si avevano più notizie di una giovane di 28 anni originaria della provincia di Macerata, nelle Marche, che ha preso parte al rave party organizzato nella notte in un capannone abbandonato, che ha richiamato almeno 700 persone da varie zone del centro e del nord della penisola.

La giovane è stata ritrovata dai soccorritori – uomini e mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile – che hanno passato al setaccio la zona prospiciente il torrente Orco. La 28enne è stata condotta con l’elicottero al campo base, dove le sue condizioni di salute sono state verificate. Nelle scorse ore si erano perse le tracce di un ragazzo, che è stato poi ritrovato in un campo di mais dove si era addormentato.

L’allarme era scoppiato dopo che la famiglia aveva ricevuto una telefonata dalla ragazza che affermava di sentirsi male e di non sapere dove fosse. L’ultimo testimone che l’aveva vista sosteneva che fosse diretta, in chiaro stato confusionale, verso l’aperta campagna. Il ritrovamento ha spazzato via timori, ansie e preoccupazioni.