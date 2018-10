Rave party nel capannone abbandonato: almeno 5 mila i partecipanti

Oltre 5mila persone si sono date appuntamento, ieri notte a Nichelino, comune della cintura di Torino, per un rave party. I ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, si sono radunati nell’ex stabilimento industriale “Viberti“, il capanno abbandonato ubicato in via Giacomo Matteotti, a due passi dalla tangenziale.

IDENTIFICATE CENTINAIA DI GIOVANI

I carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno già identificato centinaia di giovani (dai 17 anni in su) molti dei quali giunti fin lì grazie al classico passaparola attraverso i social (Whatsapp, Facebook, mail). Il parcheggio che fino a non molti anni fa era occupato dalle auto dei dipendenti, nel giro di poche ore, si è riempito di auto e di camper dei giovani protagonisti dell’improvvisata kermesse al ritmo della musica elettronica.

RAVE ANCORA IN CORSO

Il rave è ancora in corso e non è detto debba concludersi presto. Per i militari dell’Arma, infatti, altri appassionati di questo “genere” di festa, potrebbero ancora giungere nell’area dell’ex Viberti facendo così salire il numero dei partecipanti.