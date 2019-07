Razzi sparati contro il cantiere della Tav: sono gli stessi usati per bruciare le cucine del carcere di Torino

Sabato scorso la protesta degli antagonisti No Tav in Val di Susa

Sarebbe stato un razzo di segnalazione nautica, come quello documentato nell’immagine immortalata dalla Digos, a provocare, sabato sera in Valle di Susa, un principio d’incendio nel bosco che costeggia il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Il razzo, secondo i primi accertamenti svolti dagli agenti, sarebbe stato sparato dagli antagonisti No Tav.

ESPLOSI RAZZI E BOMBE CARTA

Sulla scorta delle indagini, i manifestanti, impegnati in un campeggio a Venaus contro la linea ad Alta Velocità, durante un corteo verso il cantiere dell’alta velocità, hanno esploso razzi e bombe carta e tirato pietre contro le forze dell’ordine sul sentiero Gallo Romano.

FIAMME DOMATE CON GLI ESTINTORI

Le fiamme sono state poi domate dalla polizia e dai vigili del fuoco. Gli stessi tecnici del cantiere sono intervenuti con gli estintori per evitare la propagazione delle fiamme nel bosco. Per l’episodio sono state denunciate 70 persone.

RAZZI IDENTICI A QUELLI USATI NEL CARCERE

“Un identico modello di razzo – ha spiegato la Digos – era stato utilizzato, in un altro contesto, dagli anarchici, provocando l’incendio di un grande capannone interno al carcere di Torino in occasione delle iniziative di solidarietà ai militanti liberati arrestati a seguito dell’operazione Scintilla”.