Razzismo alla scuola elementare, ma i bambini hanno già fatto pace

Il “caso Defassi” finisce con una stretta di mano fra i bambini e tra le famiglie.

Allarme rientrato a meno di 24 ore dal post di Alberto Cascio, che aveva denunciato tramite Facebook come il figlio di 7 anni, che frequenta la scuola elementare di Borgaro, fosse da tempo oggetto di insulti a sfondo razziale da parte di una compagna di classe. «Sei un nero, sei un nero» la frase incriminata.

Nel tardo pomeriggio di martedì si è svolto nella direzione scolastica, alla presenza dei genitori e dei due bambini, un confronto risolutore con la maestra e la dirigente scolastica. «Ho assistito personalmente al colloquio tra le due mamme richiesto dalla maestra prima della pubblicazione del post – commenta la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Lucrezia Russo -, nel quale è emerso che non si è mai verificato alcun episodio di razzismo, ma solo un comunissimo litigio tra due bambini di sette anni che si sono poi stretti la mano e si sono chiesti reciprocamente scusa, dimostrando una maturità superiore a quella di noi adulti. Il colloquio si è concluso anche con una stretta di mano tra le due mamme e con l’impegno a rivolgersi all’Istituzione scolastica per la risoluzione di problemi riguardanti la vita dei propri figli». Segue una critica neanche tanto velata al papà che ha scatenato il caso: «La pubblicazione di un post così pesante, che ha scatenato un vero e proprio sciacallaggio mediatico, in cui ancora una volta la scuola, non solo la nostra, ma la scuola in generale, ha subito attacchi denigratori di ogni genere. Continuare a delegittimare, denigrare, offendere pubblicamente l’Istituzione scuola, incrinando il rapporto di fiducia dei bambini e delle loro famiglie nei confronti dell’Istituzione scolastica preposta ad un compito delicatissimo che è quello della formazione dei futuri cittadini del nostro Paese e del mondo intero, espone ad un serio rischio la democrazia del nostro paese. Mai nessun bambino dovrà smettere di credere nei suoi insegnanti e nelle Istituzioni della nostra Repubbica».

Il padre del bambino è felice per come si sia conclusa questa vicenda: «Sia io, sia la mia famiglia siamo molto vicini alla bambina e alla maestra di nostro figlio. Non abbiamo mai usato la parola razzismo. Questo perché i bambini non conoscono il significato orribile di questa parola. Ed è bene che sia così. I due bambini si sono incontrati e, come fanno tutti i bambini, si sono chiesti scusa. Ringrazio moltissimo la preside e la maestra per aver affrontato il problema ed averlo risolto in maniera esemplare».