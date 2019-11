Razzismo, Lapo Elkann sta con Balotelli: “Forza Mario”

Lapo Elkann sta con Mario Balotelli. L’imprenditore torinese, tifosissimo della Juventus, prende posizione nella incresciosa vicenda dei cori razzisti dagli spalti del Bentegodi di Verona che ha contrassegnato in negativo il pomeriggio della scorsa domenica.

Attraverso un Tweet sul profilo ufficiale di Italia Independent, di cui è azionista di riferimento, Lapo sottolinea: “Sei un italiano e hai fatto tanto per l’Italia in Nazionale e ahimè anche per l’Inter e il Milan“.

Quindi l’incoraggiamento: “Forza Mario, Forza Balotelli io sono con te insieme a tutto il team di Italia Independent” aggiungendo gli hastag #forza mario, #diversityisastrenght, #no al razzismo, #siamo tutti italiani.