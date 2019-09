RD CARROZZERIA-PARTENZA IN QUARTA CON SUPER SCONTI

RD Service di Nichelino, in via Calatafini, condotta dalla professionalità e dall’esperienza del signor Dario Rotilio, a settembre parte subito “in quarta” con una promozione: quella sugli pneumatici in vista dei cambi invernali. Una chicca in più in questa officina completa

sia per quanto riguarda la carrozzeria, sia per le parti meccaniche. La Carrozzeria è altamente specializzata in servizi di recupero danni da incidenti stradali, sostituzione e riparazione cristalli, vendita e riparazione pneumatici, riparazione centraline elettroniche e tutto ciò che riguarda la messa a punto della tua auto, nuova o d’epoca che sia. Le attrezzature utilizzate sono tutte di ultima generazione e all’avanguardia e pertanto la diagnostica meccanica viene effettuata sempre con il supporto dei computer. Per quanto riguarda la verniciatura, si usano materiali ad acqua e i tempi di consegna sono relativamente brevi, compatibilmente con i tempi tecnici. Per una verniciature totale, per esempio, l’attesa varia da 7 a 10 giorni. Possibilità di auto sostitutiva e presto arriverà anche il noleggio auto a breve termine.

Carrozzeria RD Service, via Calatafini 11, Nichelino

011.4276246

Orario 8-12; 14-18 (chiuso sabato e domenica)