Il re delle notti liguri arrestato per stupro

Era uno dei re delle notti liguri, capace di fare le fortune di un locale notturno. Questo fino a quando non ha incontrato una torinese in vacanza ad Alassio e non ha avuto con lei un rapporto sessuale nel suo garage. Uno stupro, secondo quanto poi denunciato dalla ragazza, per il quale Gino “Bomba” Messina, 55 anni, è stato condannato a 5 anni e 11 mesi. Due anni fa, quando è arrivata la sentenza, lui era già sparito. È ricomparso a Ivrea, in compagnia della sua fidanzata, dove l’altro giorno è stato arrestato dalla Guardia di finanza.

Si è chiusa quindi a Ivrea una vicenda iniziata 10 anni fa nella città del Muretto, dove la vittima, una giovane russa residente a Torino, aveva denunciato di essere stata violentata in un garage. Gino Messina non aveva mai negato il rapporto sessuale ma aveva sempre sostenuto che lei era consenziente e aveva anche cercato di giustificare i graffi sul suo viso: «Lei è fidanzata – aveva detto – e a un certo punto si è pentita e mi ha aggredito».

La sua versione però non ha convinto i giudici, tanto che il 13 aprile di due anni fa dalla Cassazione è arrivata la condanna definitiva. Messina però non aveva aspettato di finire in carcere e si era dato alla macchia: in questi due anni è stato segnalato in Africa e in Francia ma alla fine è tornato in Italia per un lutto in famiglia. In casa, in un condominio alle porte di Ivrea, i militari hanno trovato anche documenti e contratti con i vari alias utilizzati durante la latitanza. La compagna (una giovane estone) è stata denunciata per favoreggiamento.