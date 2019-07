Reale Mutua Torino, ingaggiato il pivot Luca Campani

Altro acquisto per la Reale Mutua Basket Torino, che ha trovato l’accordo per la stagione 2019-2020 con l’atleta Luca Campani, reduce da una stagione con la maglia della Scandone Avellino.

Centro di 208 cm, nato a Montecchio Emilia il 18 febbraio 1990, Campani ha disputato le giovanili nella Pallacanestro Reggiana con cui esordisce in serie A2 nel 2008, rimanendo in bianco-rosso fino al 2010. Segue l’esperienza biennale con Forlì, che diventa il trampolino di lancio per la massima serie, vissuta con le maglie di Montegranaro, Cremona, Varese, Capo d’Orlando e Avellino. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze, raggiungendo le Final 8 di Coppa Italia e i play-off scudetto.

Coach Cavina avrà a disposizione un lungo moderno, con dimensione interna e perimetrale, dotato di cm e grande mobilità, associati ad un’ottima capacità sui pick and roll e ad una mano educata, che usa per colpire dalla lunga distanza e dal post. Un’atleta che ben si adatta al gioco che l’allenatore gialloblu vorrà impostare e che avrà un ruolo importante nella stagione torinese.