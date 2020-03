«Ho recitato in diretta su Fb. Col pubblico è un’altra cosa»

A guardare lo spettacolo sono state 14.249 persone grazie a 6.246 visualizzazioni, in 65 lo hanno condiviso. Sono i numeri registrati giovedì sera al Teatro Baretti coraggiosamente rimasto “aperto” per la diretta via Internet di “Madres-Racconti da Plaza de Mayo” di Monica Luccisano, con un’intensa Olivia Manescalchi accompagnata dalla musica di Miguel Angel Acosta e Davide Pecetto (riprese di Giulio Cavallino). Si tratta del primissimo esperimento teatrale via Facebook di Torino al quale il palco di San Salvario – nella stagione curata artisticamente ancora da Davide Livermore, oggi passato alla direzione del Teatro Stabile di Genova – ha pensato, pur di mettere in scena l’ultima replica dello spettacolo, in seguito alle restrizioni dovute al diffondersi del coronavirus. Ed è stato un successo. «Sì, la giornata era iniziata con tanta tristezza ma è poi finita con grande entusiasmo – ha raccontato la protagonista Olivia Manescalchi – per me è stata un’emozione fortissima».

