Record di vendite per God of War!

Sony ha annunciato che le vendite globali di God of War, titolo in esclusiva per PlayStation 4, hanno superato quota 3,1 milioni di copie nei tre giorni successivi al lancio, facendone così il gioco first party venduto più velocemente su PS4.

Creato da Santa Monica Studio, God of War torna dopo una pausa di otto anni dall’ultimo capitolo del franchise. Accolto con successo dalla critica, è ora uno dei giochi più amati nella storia di PS4, descritto come una bella e audace rivisitazione dell’iconica serie. “Vorrei ringraziare personalmente i milioni di fan di tutto il mondo che hanno deciso di intraprendere con noi quest’ultima avventura di Kratos. Il vostro sostegno è davvero stimolante ed è la ragione per cui ci impegniamo ogni giorno a spingerci oltre i confini del gioco. Vorrei anche ringraziare il nostro fantastico team di Santa Monica Studio. La passione di tutta la squadra per lo storytelling è stato encomiabile; spero sia chiaro che non ci accontentiamo mai di ciò che è convenzionale. Non vediamo l’ora di sapere ancora di più su come i nostri fan si stiano godendo il gioco e si divertano a vivere nuovi indimenticabili momenti che ricorderanno per decenni”, ha affermato Shannon Studstill, VP, Product Development, Head of Santa Monica Studio, SIE.