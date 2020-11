Recuperato dal Po il cadavere di un uomo: è un pensionato di 80 anni

La moglie aveva dato l'allarme non vedendolo rientrare a casa: da tempo soffriva di crisi depressive

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco in tarda mattinata nelle acque del Po, nel tratto all’altezza di lungo Po Antonelli. La moglie dell’uomo, un pensionato di 80 anni, aveva dato l’allarme qualche ora prima, visto che l’uomo non era rientrato in casa.

La donna ha effettuato una telefonata al numero unico d’emergenza, invitando la polizia a cercare il marito. Secondo quanto raccontato dalla donna, l’uomo soffriva da tempo di crisi depressive e questo potrebbe essere uno dei motivi della morte, anche se per il momento è soltanto un’ipotesi.

Nè in casa, nè sul luogo del ritrovamento del corpo o nelle immediate vicinanze, infatti, è stato ritrovato un biglietto o un messaggio che preannunciasse la possibilità di effettuare un gesto estremo.