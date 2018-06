Red Dead Redemption 2: ecco tutte le edizioni e i bonus pre-order!

Rockstar ha annunciato i dettagli della Special Edition e della Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, insieme ad altri bonus di prenotazione per tutte e tre le versioni del gioco e a una serie unica di oggetti da collezione ispirati al gioco.

Tutte le prenotazioni di Red Dead Redemption 2 includono queste due aggiunte alla modalità Storia:

Cavallo da guerra: un meraviglioso cavallo da guerra ardennese color grigio-ferro su cui si può sempre contare in battaglia. Dotato di un Coraggio e di una Resistenza maggiori rispetto a un normale destriero, sa mantenere la calma anche sotto il fuoco nemico.

Kit di sopravvivenza del fuorilegge: contiene risorse fondamentali per sopravvivere ai rigori della vita di frontiera, tra cui oggetti che ripristinano Salute, Dead Eye e altro.

Oltre al Cavallo da guerra e al Kit di sopravvivenza del fuorilegge, le prenotazioni digitali effettuate su PlayStation Store e Xbox Store faranno ottenere le seguenti ricompense aggiuntive:

Denaro bonus per la Storia di Red Dead Redemption 2: la banda di Van der Linde è sempre in cerca di modi per procurarsi più denaro e altri rifornimenti. Con questa somma bonus Arthur Morgan potrà acquistare un’arma, delle munizioni, del cibo e diversi oggetti utili.

Mappa del tesoro: il mondo di Red Dead Redemption 2 nasconde dei tesori sepolti. Quest’esclusiva mappa del tesoro per la modalità Storia permette ad Arthur di cominciare col piede giusto la ricerca di queste ricchezze nascoste. La prenotazione va effettuata entro il 31 luglio 2018.

Ma non ci sono solo i bonus per le prenotazioni. Red Dead Redemption 2 Special Edition include contenuti esclusivi per la modalità Storia, tra cui:

Missioni Rapina in banca e Nascondiglio nella Storia: ottieni accesso esclusivo a una missione Rapina in banca, in cui Arthur e un paio di membri della sua banda escogitano un audace piano per irrompere nella banca di Rhodes, una cittadina nel Sud del paese, e svaligiarla. Nel frattempo, la banda dei Del Lobo ha preso il controllo di un ranch. Elimina la banda e ruba il suo tesoro segreto.

Purosangue inglese, nero pomellato: grazie a velocità e accelerazione fuori dal comune, questo cavallo da corsa purosangue inglese con manto nero pomellato ti manterrà in testa al gruppo. Riceverai anche la Sella del Nuevo Paraiso, realizzata a mano in cuoio color cioccolato scuro e con decorazioni in argento. Il cavallo e la sella sono disponibili nella Storia di Red Dead Redemption 2.

Talismano e amuleto bonus: questi speciali articoli per la Storia daranno una mano ad Arthur ogni volta che deciderà di equipaggiarli. Appuntando il Talismano d’artiglio d’aquila al suo stivale, Arthur farà durare più a lungo la sua consapevolezza ambientale. Portando con sé nella Bisaccia la Squama di iguana, invece, subirà meno danni quando sarà in sella.

Potenziamenti, denaro bonus e sconti: una serie di potenziamenti, bonus e sconti che aiuteranno Arthur a sopravvivere in mezzo alla natura e a provvedere più facilmente ai bisogni della sua banda e del loro accampamento. Il potenziamento Nuclei incrementa i Nuclei della Salute, della Resistenza e del Dead Eye di Arthur. Le rapine con la banda di Van der Linde frutteranno di più, così come la vendita delle carcasse degli animali. Ricevi sconti su tutte le migliorie per l’accampamento della banda di Van der Linde.

Abiti da pistolero del Nuevo Paraiso: degli esclusivi abiti di Arthur per la modalità Storia, ispirati a quelli dei vaqueros e dei banditos a sud del confine. Gli abiti comprendono un cappello da cowboy nero a tesa larga, un soprabito indaco scuro, copripantaloni in denim usurato, guanti e stivali in pelle.

Accesso gratuito ad armi aggiuntive: una buona varietà di armi a disposizione è essenziale per la sopravvivenza nel Vecchio West. Accedi gratuitamente a tre armi disponibili presso gli armaioli nella Storia: la robusta pistola Volcanic, il devastante Fucile a pompa e il versatile Fucile Lancaster Varmint.

Oltre a tutti i contenuti della Special Edition per la modalità Storia, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition contiene diversi altri bonus aggiuntivi per il gioco online, tra cui:

Abiti bonus: ottieni due esclusivi abiti bonus per il tuo personaggio online. Gli Abiti da cacciatore di taglie di Blackrose comprendono un soprabito lungo rosso scuro, un gilet con orologio da tasca d’oro e pantaloni scuri infilati in stivali di pelle color cioccolato. Gli Abiti da uomo di legge di Copperhead comprendono un panciotto in pelle marrone foderato in pelliccia, guanti bicolori e pantaloni neri gessati infilati in stivali di pelle nera.

Purosangue inglese, sauro nero: fai mangiare la polvere agli avversari con questo cavallo da corsa purosangue dal meraviglioso manto sauro nero e ricevi l’esclusiva Sella da cutting delle High Plains, realizzata con cura in pelle nera e finiture dorate. Il cavallo e la sella sono disponibili nel gioco online.

Accesso gratuito al tema Sopravvissuti per l’accampamento: personalizza il tuo accampamento nel gioco online con il tema Sopravvissuti.

Accesso gratuito ad armi aggiuntive: ottieni l’accesso alla Pistola Volcanic, al Fucile a pompa e al Fucile Lancaster Varmint, disponibili gratuitamente presso gli armaioli nel gioco online.

Bonus sui ranghi: tutti i giocatori della Ultimate Edition potranno salire di rango più rapidamente nel gioco online, fino al rango 25.

A prescindere dalla versione scelta, chiunque effettuerà la prenotazione digitale su PlayStation Store o Xbox Store riceverà GTA$ omaggio sul proprio conto presso la Maze Bank in GTA Online:

Prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2: Standard Edition: 500.000 GTA$

Prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2: Special Edition: 1.000.000 di GTA$

Prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition: 2.000.000 di GTA$

Red Dead Redemption 2: Collector’s Box, disponibile esclusivamente presso rivenditori selezionati e sul Warehouse di Rockstar, offre un vasto assortimento di articoli essenziali per il fuorilegge, presentati in una robusta cassetta dei fondi metallica (Red Dead Redemption 2 è venduto separatamente).

Cassetta dei fondi metallica con chiave e lucchetto: ispirata alla cassetta di sicurezza usata dalla banda di Van der Linde per conservare i contributi destinati a sostentare l’accampamento, questa robusta cassetta metallica include un lucchetto con la sua chiave ed è decorata con fasce metalliche nere e una targa incisa della Cornwall Freight & Commodities.

Medaglietta da collezione: decorata con un’incisione del maestoso bisonte americano su una faccia e un panorama suggestivo sull’altra, questa medaglietta dorata è dotata di un supporto magnetico per poterla esporre con una targa nera incisa, che descrive la storia di questa specie a rischio di estinzione.

Puzzle fronte-retro: questo puzzle da 100 pezzi di legno fronte-retro riporta su un lato un’illustrazione del vivace porto di Saint Denis, sull’altro una versione classica del logo Rockstar Games.

Bandana pistola: un accessorio irrinunciabile per ogni fuorilegge di frontiera, questa bandana si ispira a una decorazione classica in paisley che nasconde un motivo ricorrente di armi.

Mappa del tesoro: stampata su carta resistentissima, impossibile da strappare, questa mappa del tesoro esclusiva rivela la posizione di alcuni tesori sepolti che potranno lanciare Arthur alla ricerca di altre ricchezze nascoste nel mondo di gioco di Red Dead Redemption 2.

Set di spille: questa collezione di sei distinte spille include la rappresentazione di alcune delle armi più famose di Red Dead Redemption 2, tra cui un fucile a canna liscia, un revolver e l’indicatore “X” del Dead Eye. Questo articolo è protetto da una borsa di tela per il trasporto.

Carte da gioco: celebra i fuorilegge della banda di Van der Linde con questo mazzo di carte da gioco illustrate, che ritrae i membri principali della gang tra cui: Arthur Morgan, John Marston, Javier Escuella, Bill Williamson e Dutch van der Linde.

Catalogo di Wheeler, Rawson & Co.: per acquistare qualsiasi cosa, dalle armi ai vestiti, il catalogo di Wheeler, Rawson & Co. è una risorsa essenziale per chi vuole fare shopping al volgere del secolo. Questo libro completo di 150 pagine è la replica dell’edizione che si può trovare nei negozi in Red Dead Redemption 2.

12 figurine delle sigarette: queste figurine collezionabili riccamente illustrate si possono ritrovare nel mondo di Red Dead Redemption 2. Questa collezione fisica include una figurina selezionata da serie come Famosi pistoleri e fuorilegge, Stelle del palcoscenico e Prodigi dei trasporti e della locomozione