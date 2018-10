Red Dead Redemption 2: ecco le informazioni per il lancio

A pochi giorni dall’uscita di Red Dead Redemption 2, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno voluto rilasciare una serie di consigli e “istruzioni per l’uso” ai tanti che si apprestano a impugnare i joypad e affrontare il Far West.

“Com’è normale per un gioco di questa portata e dimensione – spiegano gli sviluppatori – all’uscita sarà disponibile un aggiornamento contenente cambiamenti e correzioni dell’ultimo minuto. Per assicurarsi la miglior esperienza di gioco possibile, consigliamo vivamente di scaricare l’aggiornamento prima di avviare il gioco. Abbiamo recentemente revisionato il sito di supporto di Rockstar Games per rendere più facile trovare aiuto in caso di problemi. Come spesso capita all’uscita di giochi di queste dimensioni, ci aspettiamo l’insorgere di bug e problemi non previsti e ti invitiamo a informarci di qualsiasi problema simile che riscontrerai in Red Dead Redemption 2. Puoi consultare questa pagina dedicata a Red Dead Redemption 2 per verificare se il problema che riscontri è noto o se già esiste un articolo di assistenza, chiedere supporto inviando una richiesta o segnalare un bug. Il sito di supporto contiene anche diversi utili articoli su requisiti di installazione, bonus prenotazione e altro ancora”.

In arrivo c’è anche Red Dead Online, una nuova esperienza online ambientata nell’enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2. “Come accade con tutte le esperienze online di questa portata e dimensione, l’uscita sarà inevitabilmente turbolenta e siamo sicuri che la nostra fantastica e affezionata community condividerà idee, ci aiuterà a risolvere i primi problemi e collaborerà con noi per rendere Red Dead Online un’esperienza divertente e innovativa. L’accesso a Red Dead Online sarà gratuito per tutti i possessori di una copia di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 o Xbox One”.