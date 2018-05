Red Sea Acquari – Pesci di acqua salata e coralli Oltre al meglio degli accessori

Red Sea Acquari in via Viterbo 140/B a Torino è la soluzione ideale per la realizzazione di acquari marini e di acqua dolce su misura. Christian e Roberto Zullo lavorano in questo settore da più di vent’anni e da diciotto hanno fatto nascere Red Sea acquari, maturando sul campo una lunga esperienza su tutto il percorso che porta all’ideazione e alla realizzazione di queste strutture, sia per i privati che per le aziende.

«Partiamo dai preventivi – spiega Roberto – che sono sempre gratuiti. Una fase essenziale per capire le esigenze del cliente e per valutare insieme la soluzione ideale anche perché il nostro è un settore in continua evoluzione. Siamo convinti che un acquario rappresenti molto più di un soprammobile o un elemento di arredo. Significa creare un habitat nel quale devono muoversi degli esseri viventi e serve la massima cura».

Red Sea propone prodotti di serie ma anche su misura e si occupa oltre che dell’installazione anche dell’assistenza post vendita su tutti gli articoli disponibili, oltre che della manutenzione. Tra i modelli di acquari spiccano quelli tropicali, di acqua dolce, di mare, ma Red Sea propone anche un assortimento completo di specie animali per acquari (pesci di acqua fredda, salata e di acqua dolce oltre ai coralli) e accessori di ottima qualità, selezionati per avere sempre la massima resa. Inoltre è anche l’unico nella zona di Torino e provincia ad avere una serra di quarantena per pesci d’acqua dolce, marina, invertebrati marini e piante.

Contatti: 011.2215427

Mail: [email protected]