Reddito di cittadinanza per 50mila piemontesi. Con la crisi può saltare

C’è anche il reddito di cittadinanza tra le misure che «rischiano di saltare a fine anno», come annunciato ieri dall’ormai ex vicepremier Luigi Di Maio al termine delle consultazioni al Quirinale. «Siamo preoccupati per i rischi che vanno delineandosi verso l’economia italiana e verso milioni di famiglie – ha aggiunto – e non è giusto che a pagare siano proprio i cittadini italiani». La misura principe del Movimento Cinque Stelle rischia dunque di naufragare a causa dello stop dell’esperienza di governo pentaleghista. Dati alla mano, resta comunque il fatto che, almeno per quanto riguarda il Piemonte, fino a oggi la misura non ha attecchito quanto ci si aspettava. Soprattutto se si pensa che nella nostra regione, stando stando alle rilevazioni dell’Inps, al 15 di luglio erano state presentate appena 79mila su una platea di 250mila potenziali beneficiari.

