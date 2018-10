Reddito cittadinanza. Centri per l’impiego sono presi d’assalto

Le code in via Bologna e in via Castelgomberto. La direttrice: «Per ora non abbiamo indicazioni»

La volante della polizia corre veloce in via Bologna, al principale centro per l’impiego della città. Qualcuno ha chiamato il 112 segnalando una rissa, in realtà si tratta di tutt’altro: una donna è svenuta perché le è mancata l’aria mentre si trovava in coda per iscriversi al collocamento. Dopo l’accordo sul Def, che prevede il reddito di cittadinanza, le file per accedere agli sportelli dei centri per l’impiego, si sono fatte più lunghe e gli uffici vengono letteralmente presi d’assalto.

