Referendum, si vota anche in Piemonte: alle 12 a Torino affluenza del 10,05%

Alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali in 75 comuni della regione: nel capoluogo più della metà dei presidenti di seggio ha rinunciato

Si vota in Piemonte per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. In 75 comuni della regione, inoltre, si vota anche per il rinnovo delle amministrazioni locali. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, si può votare esibendo la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

Per chi avesse bisogno di un duplicato della tessera, perché smarrita o per esaurimento degli spazi, sono a disposizione gli uffici comunali che per tutta la giornata di oggi e di domani osserveranno orari straordinari di apertura. Possibile anche il voto da casa per limitate fasce di elettori impossibilitati a recarsi fisicamente alle urne.

Alle 12 l’affluenza nella regione è stata del 12,02% a fronte di una media nazionale del 12,24%. A Torino dato del 10,05%. Più della metà, 506 su 919, i presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico nel capoluogo, la maggior parte per paura di contrarre il Covid. Gli scrutatori ad aver rinunciato, invece, sono stati 1487 su 2800. Sostituzioni a tempo di record dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi dal portale Torino Giovani.

Quanto alle elezioni amministrative, tra i comuni più popolosi chiamati al rinnovo delle cariche ci sono Moncalieri, Venaria Reale e Alpignano nel Torinese, mentre c’è attesa in provincia di Alessandria per l’esito del voto a Valenza.