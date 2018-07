Regala al Comune 1,4 milioni per costruire tombe e loculi

«Dopo questo, vivrò solo con la mia pensione di 600 euro al mese. Però volevo lasciare un ricordo di me e soprattutto un bene a servizio della collettività e che durerà per sempre». Le parole sono di Luigi Vignolo, arzillo 86enne, di casa a Pinerolo dal 1975, ma legato a Vigone, dove è nato e dove ha lavorato fino al 1965.

Figlio del panettiere che aveva il negozio in piazza Clemente Corte, nel 1948 ha aperto una pasticceria in via Umberto I. «Ho chiuso nel 1965, quando mio padre, che mi aiutava, è venuto a mancare». L’86enne è molto legato a quella casa all’angolo con via Luisia, soprattutto per «la Madonna e San Nicola, dipinti dal pittore Michele Baretta, a cui sono ancora oggi molto grato». Vignolo è dovuto “emigrare” a Pinerolo per lavoro «facevo il portiere di notte al Cottolengo», ma Vigone gli è sempre rimasto nel cuore.

Da dove è nata l’idea di regalare loculi al Comune? «Non ho né figli, né nipoti e pensavo a chi poter lasciare i miei soldi – racconta con commozione -. Avrei voluto creare una struttura che dà da mangiare e da dormire ai poveri, ma poi mi sono posto il problema di chi l’avrebbe potuta gestire e così mi è venuta in mente l’idea dei loculi». Vignolo ha comprato due terreni sul lato sinistro del cimitero vigonese e ha speso 350mila euro. Più un milione circa previsto per tutti i lavori. Su uno è in fase di conclusione la realizzazione di 176 loculi, progettati dallo studio locale di Luciano Sabena e Michele Serravalle, oltre a una cappella votiva dove troverà spazio una Madonna realizzata dall’artista locale Elio Garis. L’altro invece ospiterà cellette per urne cinerarie, ossari, un monumento ai caduti e il giardino della memoria. Vignolo ha tenuto per sé 8 loculi: «Sei li ho già regalati alla famiglia del mio figlioccio Giuseppe Vaira – conclude -. Gli altri due non li userò io, perché sarò sepolto nella tomba di famiglia, con i miei».