Regaliamoci un’opportunità

Sentir parlare, magari con superficialità di “autunno nero”, mi infastidisce al punto che vieterei di usare questa etichetta funebre alla nostra Torino. Quando piove serve un ombrello e non si diventa eroi a farsi infradiciare dalla testa ai piedi. Come non serve il pessimismo a priori, infarcito di fatalismo. Serve un piano, o meglio un progetto che sappia sfruttare tutte le potenzialità e l’intraprendenza di botteghe, piccole imprese e aziende che soffrono sostanzialmente di malanni assai noti: la mancanza di turisti, l’assenza di clienti e avventori che siedono sul comodo scranno del lavoro domestico, le scuole che a battenti chiusi svuotano i marciapiedi di genitori e bambini cancellando i piccoli acquisti dal cartolaio o in panetteria. Il virus, se non ho capito male ascoltando i tanti soloni che ci stanno (televisivamente) tenendo per mano, ci accompagnerà per un altro anno. Il tempo stimato perché arrivi un vaccino tanto potente da proteggerci. E allora mettiamo in campo quello che abbiamo, senza frapporre ideologie e soprattutto interessi consolidati. Chiediamo ai ristoranti di diventare mense per le scuole, servendo i pranzi ai nostri pargoli, apriamo le porte alle scuole paritarie se servono aule. Ai gestori dei musei e dei cinema, nel rispetto del distanziamento sociale chiediamo di aprire le porte a prezzo calmierato a studenti, anziani, disabili. Agli alberghi di organizzare tour tutti italiani coinvolgendo chi non poteva pagare conti salati ma vorrebbe davvero visitare la nostra incantevole città. Insomma facciamo squadra. Guardate, l’idea che può apparire un po’ facilona, non è mia. Ma di un montanaro che ha trasformato alcune vecchie baite da demolire in un albergo diffuso e ha ripopolato una frazione in alta Val di Susa. Lui, salutandomi in piemontese, mi ha detto solo: «Fòrssa, déve da fé…». Io la penso come lui.

