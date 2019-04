IL REGALO DI MENGONI. La piazza e il live: diretta Facebook per i nostri lettori

La serie di tappe italiane dell’“Atlantico Tour” di Marco Mengoni ufficialmente prenderà il via stasera e domani al PalaAlpitour di Torino (biglietti ancora disponibili per domenica). Ma, come anticipato da indiscrezioni, il saluto alla città da parte di uno dei giovani cantanti più amati del momento è iniziato già ieri attraverso un’incursione a sorpresa, alle 16, niente di meno che da piazza San Carlo a piazza Castello.

In realtà il cantante di Latina aveva anticipato il tutto due ore prima sulla sua pagina Facebook, un breve preavviso sufficiente, però, a scaldare centinaia di fan e curiosi torinesi che sono quindi accorsi in centro per stringersi intorno al proprio idolo, accompagnato niente di meno che da una banda, la Filarmonica Mirafiori. Una vera parata dedicata alla promozione dell’“Atlantico Tour” in Italia che farà parte di un video virale.

E c’è di più, perché il primo quarto d’ora del concerto di questa sera sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook nativa di Marco Mengoni anche su quella di CronacaQui attraverso la tecnica del cross posting. Si tratta di un regalo ai lettori tutto nel nome della musica. Un evento, in sostanza, l’inaugurazione di questo atteso tour attraverso cui Marco Mengoni porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi e i brani dell’ultimo album di inediti, “Atlantico”, recentemente certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music.

Non potrà mancare “Muhammad Ali”, il nuovo singolo tra i brani più suonati in radio e cantato ieri a squarciagola dai fan anche ieri in piazza San Carlo. Una dedica al mitico pugile ed un invito a prenderlo come riferimento per ambire a fortificarci e a trasformare ogni problema in una grande opportunità. Ma ci sarà anche “Hola” (scritto da Mahmood) la canzone che riporterà immediatamente a Torino dato che per il video Mengoni scelse ancora una volta la città della Mole realizzando un magnifico clip all’interno di Palazzo Madama. Il tour proseguirà poi, con tutta una serie di sold out, per Milano, Roma, Verona, Firenze e si concluderà il 30 maggio a Bologna.

