Il regalo di Natale alla Rsa: una stanza per gli abbracci

Finalmente nelle case di riposo si torna ad abbracciarsi, per non lasciare soli gli anziani durante le festività natalizie. Il club di Torino del Soroptimist international inaugura domenica, alle 11.15, presso il pensionato “Regina Elena” di Pancalieri, “Lo spazio degli abbracci”, un luogo con un dispositivo che consente ad ospiti e parenti di abbracciarsi, vedersi di persona e toccarsi, anche in tempo di Covid, in tutta sicurezza.

Il club, associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, si accinge a celebrare il 70° anniversario di fondazione, e ha pensato, per venire incontro alle persone più fragili, di fare un regalo ai più anziani. Il dispositivo è costituito da una tenda in pvc sanificabile, costruita su misura per chi la riceve, fornita di accessi per i manicotti posti a diverse altezze che consentono al paziente di avvicinarsi al massimo al proprio caro.

La tenda, dopo l’uso, può essere raccolta con un minimo ingombro su un lato per ripristinare il passaggio del locale. Il dono consentirà a tutti gli anziani, in prossimità delle feste, di tornare a parlare e a toccare i propri cari come facevamo prima della pandemia.