Reggia di Venaria, boom di visitatori per il ponte del Primo Maggio: staccati 41.024 biglietti

Grande successo per l'esposizione dedicata a Salgado

Il lungo ponte del primo maggio (da sabato 28 aprile a oggi) ha portato 41.024 visitatori alla Reggia di Venaria. Il numero degli ingressi lievita a 60.710 se si considerano i ticket staccati dal 24 aprile (in questi giorni il complesso non ha mai chiuso). Grande successo per l’esposizione dedicata a Salgado nelle Sale dei Paggi.