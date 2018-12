Reggia di Venaria: è tregua in assemblea, rinviate le decisioni

Si è conclusa con un nulla di fatto l’Assemblea dei soci del Consorzio delle Residenze reali sabaude, riunitosi oggi nel tentativo di dirimere la controversia tra il direttore della Reggia di Venaria Mario Turetta, da una parte, e la presidente Paola Zini e alcuni consiglieri dall’altra. Al centro della querelle le presunte mancanze nella gestione della residenza sabauda da parte di Turetta, che non condividerebbe le sue scelte con gli altri organismi del Consorzio, e la parcella per una consulenza legale.

RINVIATA LA DECISIONE IN ATTESA DEL MIBAC

“L’Assemblea dei Consorziati del Consorzio delle Residenze reali sabaude ha preso atto oggi del parere dell’avvocatura della Regione Piemonte e, come richiesto dal MiBAC, ha rimandato l’assunzione di atti formali e decisioni in attesa dell’invio della relazione da parte del Ministero stesso”, spiega l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi. Qualunque decisione viene dunque rimandata all’anno nuovo. “Come Regione Piemonte auspichiamo che si ritrovi presto una piena collaborazione tra Cda e Direttore – conclude la Parigi – e che si continui a lavorare per questa importante istituzione, tutelando gli obiettivi raggiunti in questi anni”.