Regina Margherita, da giovedì 5 luglio via ai lavori: tutte le novità

“Stiamo lavorando per voi e per i vostri bambini”. Con queste parole si apre il comunicato dell’ufficio stampa dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino che annuncia l’avvio dei lavori di restyling a partire da giovedì 5 luglio.

“Il Pronto soccorso cambierà volto”, prosegue la nota. “Nell’ambito del programma di

ristrutturazione ed ampliamento, la Città della Salute di Torino comunica che da giovedì 5 luglio le attività di Pronto soccorso verranno momentaneamente trasferite dagli attuali locali al piano immediatamente superiore, non modificando in alcun modo l’accessibilità e l’attività della struttura”.

Pochi i cambiamenti previsti durante i lavori: “I percorsi di accesso al Pronto Soccorso rimarranno invariati sia per quanto concerne l’arrivo delle ambulanze sia per l’utenza con l’ingresso pedonale da via Zuretti. L’attività di emergenza / urgenza pediatrica sarà regolarmente garantita presso la nuova sede, appositamente allestita, fino a conclusione dei lavori di ristrutturazione previsti nel mese di ottobre 2018. L’intervento – conclude la nota – risulta necessario e renderà migliore per tutti i piccoli pazienti e gli operatori il nuovo Pronto soccorso ed i giorni prescelti per i lavori sono quelli di minore affluenza”.