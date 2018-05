Regio, il nuovo sovrintendente: “Io allenatore di una squadra che gioca benissimo” [VIDEO]

William Graziosi ha le idee chiare: "Punto a un modello di teatro azienda. Questo settore della cultura italiana deve essere motore di spinta per il turismo"

È entusiasta del nuovo incarico, William Graziosi. Il nuovo sovrintendente del Regio di Torino si presenta con una metaforica calcistica: “Sono l’allenatore di una squadra che gioca benissimo e che dovrà portare avanti un’azione che sa già fare benissimo”.

Graziosi ha le idee chiare, nonostante il rosso di quasi 2 milioni con cui il teatro ha chiuso lo scorso anno. “Punto a un modello di teatro azienda che sia in grado di fare una produzione altamente culturale e di grande distinzione. Sono convinto che questo settore della cultura italiana sia motore di spinta per il turismo e, quindi, per l’economia del territorio”.

Entro metà giugno sarà presentata la nuova stagione del teatro. Oggi il neo sovrintendente incontrato sindacati e lavoratori del Regio dopo il tavolo con i componenti del consiglio d’indirizzo.

Il nuovo direttore artistico sarà Alessandro Galoppini.

