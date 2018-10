La prima del Trovatore si farà. Nel pieno della “bufera” che si è abbattuta sui conti del Teatro Regio, i lavoratori hanno scelto di non far saltare la messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, in programma per questa sera. «Hanno deciso con grande senso di responsabilità» sottolinea Pietro Gabriele della Slc Cgil, al termine dell’incontro sindacale in cui ieri pomeriggio in cui sono state discusse, tra le altre cose, anche le sorti della prima.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI