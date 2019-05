Regionali, Bertola (M5S): “Riflettere su astensionismo e sulla Tav non cambia nulla”

“È un risultato sicuramente inferiore a quello che ci aspettavamo” commenta Giorgio Bertola, candidato governatore per il M5S quando lo scrutinio non è ancora stato ultimato. “Dobbiamo parlare a chi non si è recato alle urne per votare” ha aggiunto. “Abbiamo cercato di non parlare solo di Tav, ma anche di altre priorità dei cittadini piemontesi”. La realizzazione dell’opera, per l’esponente pentastellato: “rientra nell’ambito delle decisioni nazionali. C’è un dossier nelle mani del presidente Conte. L’analisi costi benefici ha già certificato che i costi sono eccessivi“.

MALESSERE CHE SFOCIA NELL’ASTENSIONISMO

Analizzando anche il dato delle Europee, in particolare il brusco calo di consensi a Torino, Bertola ha sottolineato come, a suo giudizio, “probabilmente c’è ancora un malessere che sfocia da una parte nell’astensionismo dall’altra nel voto di protesta”. Voto che, aggiunge “è stato più catalizzato dalla Lega perché il voto di protesta non va a chi governa e il M5S sta amministrano Torino”.

APPENDINO? E’ VOTO REGIONALE ED EUROPEO, NON COMUNALE

Tuttavia, Bertola ci tiene a spiegare che “si tratta pur sempre di un voto per le Regionali e le Europee, non per le comunali. E l’amministrazione del sindaco Appendino ha dimostrato in modo chiaro che, dopo due anni e mezzo in cui si è fatta più fatica non per limiti della giunta ma perché si doveva rimettere in piedi una situazione molto grave, si stanno cominciando a fare dei provvedimenti che vanno verso la crescita”.