Regionali, Chiamparino non fa dietrofront: “Non mi ricandido”

“Dopo una stagione di sconfitte, anche sul nostro territorio, è assolutamente necessario dare un forte segnale di discontinuità e ricambio, a cominciare dalla costruzione di una nuova classe dirigente”.

CHIAMPARINO NON SI RICANDIDA

Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ribadisce così, in una nota, l’intenzione di “non ricandidarmi né con questa coalizione né con nessun rassemblement più o meno immaginifico”.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE

“In Piemonte perdiamo qualsiasi elezione da due anni a questa parte, non so cosa debba ancora succedere per capire che serve una rottura, una discontinuità nelle candidature”, aveva detto Chiamparino venerdì scorso, durante un convegno organizzato dal Pd a Baveno, sulle rive del Lago Maggiore.

AL MASSIMO POSSO FARE IL GENERALE CUSTER

“Abbiamo di fronte una stagione di congressi, usiamoli per decidere se vogliamo un’alleanza, con quali partiti e discutiamo anche della figura di candidato presidente che vogliamo”, aveva aggiunto definendo la sua candidatura “l’ultimissima spiaggia”. “Al massimo posso fare come il generale Custer che resta lì per ultimo a tenere la bandiera”, aveva ancora detto Chiamparino, che oggi ha scelto di replicare ad alcune ricostruzioni di stampa con una affermazione ancora più esplicita. “Non intendo ricandidarmi né con questa coalizione ne’ con nessun più o meno immaginifico rassemblement”.