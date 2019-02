“Sì al Piemonte del sì”. Sergio Chiamparino presenta il manifesto per le Regionali di maggio allo Sporting Dora di Torino: “Questo è di sicuro l’ultimo impegno politico della mia vita, spero di essere premiato”, ha detto il governatore, 70 anni, in corsa per il secondo mandato al timone della Regione.

Durante l’incontro, condotto dal sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, saliranno sul palco otto testimonal (il primo è il re dei trapianti Mauro Salizzoni) e saranno elencati trenta sì.