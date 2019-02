Regionali, l’annuncio di Cirio: “Pronto a candidarmi per il centrodestra”

Alberto Cirio annuncia la propria disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Piemonte. L’eurodeputato di Forza Italia resta in attesa delle decisioni dei vertici di coalizione.

“Ho atteso per una questione di serietà perché per me era fondamentale riuscire a dimostrare la correttezza del mio operato”, dice Cirio la cui posizione per i fatti di Rimborsopoli Bis è stata archiviata.

“Oggi sono nelle condizioni di sciogliere la mia riserva sulla candidatura per la presidenza della Regione Piemonte. Ho già comunicato a FI, Lega e FdI la disponibilità a candidarmi. Ora spetta ai leader nazionali la decisione”.