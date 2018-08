Regione Piemonte, 800 milioni in due anni per migliorare la rete viaria

Ottocento milioni di investimenti entro i prossimi due anni per migliorare la rete viaria regionale: li ha annunciati l‘assessore ai Trasporti del Piemonte, Francesco Balocco, insieme al presidente e al vicepresidente Sergio Chiamparino e Aldo Reschigna.

Nel complesso, 330 milioni saranno attivati attingendo a varie forme di finanziamento e andranno ad aggiungersi alle cifre stanziate dal precedente governo o previste nel contratto di programma Anas, per una migliore manutenzione stradale e per la realizzazione di importanti arterie.

In particolare, i fondi serviranno ad attuare la Pedemontina Masserano-Ghemme e la variante di Demonte, oltre che a mettere in sicurezza infrastrutture esistenti come le SS34 del Lago Maggiore e 337 della Val Vigezzo.