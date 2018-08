Regione Piemonte, al via bando per il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie

Entra nel vivo l’iter per il bando regionale da 150mila euro per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata. Il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei comuni della regione assegnatari di immobili confiscati è fissato per il 28 settembre 2018.

I progetti finanziati lo scorso anno sono stati mirati al sostegno delle fasce più deboli: dall’emergenza abitativa alla creazione di luoghi e spazi sociali dove ospitare iniziative contro la violenza sulle donne, dal rafforzamento delle attività educative e assistenziali all’accoglienza dei rifugiati.

“L’auspicio è che il nuovo bando possa favorire l’avvio o la prosecuzione di esperienza analoghe”, sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. “Continuiamo a mettere in pratica una precisa volontà: destinare abitazioni acquistate con denaro derivante da attività criminose a iniziative in grado di aiutare le fasce più deboli”.